Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР демонтируют старое покрытие на трассе Нальчик – Майский

04.04.2026 | 11:00
Демонтируют старое асфальтобетонное покрытие… В Кабардино-Балкарии продолжают ремонтировать трассу Нальчик – Майский. Она соединяет три района и входит в опорную сеть автодорог России. К работам специалисты приступили в начале марта благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Реконструкцию ведут на участке протяженностью около 7 километров от Черной Речки до границы с Майским районом. Здесь уже разобрали старые бортовые камни и сейчас устанавливают новые. Завершить работы подрядчики планируют до середины лета. Это позволит полностью завершить реконструкцию всей автомобильной дороги Нальчик – Майский.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных