В КБР демонтируют старое покрытие на трассе Нальчик – Майский

Демонтируют старое асфальтобетонное покрытие… В Кабардино-Балкарии продолжают ремонтировать трассу Нальчик – Майский. Она соединяет три района и входит в опорную сеть автодорог России.
К работам специалисты приступили в начале марта благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Реконструкцию ведут на участке протяженностью около 7 километров от Черной Речки до границы с Майским районом. Здесь уже разобрали старые бортовые камни и сейчас устанавливают новые.
Завершить работы подрядчики планируют до середины лета. Это позволит полностью завершить реконструкцию всей автомобильной дороги Нальчик – Майский.
https://t.me/vestikbr