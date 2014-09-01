В КБР дело о незаконной торговле ювелирными изделиями передано в суд





Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, полицейские завершили уголовное дело в отношении 52-летней нальчанки. По версии следствия, в одном из торговых центров столицы она занималась реализацией изделий из драгоценных металлов без маркировки. «Во время санкционированного обследования из торгового помещения, принадлежащего женщине оперативники изъяли 77 комплектов ювелирных изделий, состоящих из 157 украшений из драгоценных металлов и камней. Общая стоимость изъятого, согласно проведенной экспертизе составила 3 миллиона 126 тысяч 102 рубля. Хозяйка торговой точки пояснила, что она по просьбе знакомого гражданина одной из республик ближнего зарубежья планировала организовать в своем магазине выставку ювелирных украшений»,- рассказала руководитель пресс-службы МВД по КБР Ольга Ткаченко. Женщине предъявлены обвинения по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Материалы уголовного дела переданы в нальчикский городской суд.