В КБР делегация Минобороны России посетила фабрику «Авангард»





Накануне делегация Минобороны России посетила фабрику «Авангард» компании «ВоенТекстильПром». Гости ознакомились с производственными цехами, оценили их мощности и перспективы. Компания создана в 2016 году. Сегодня здесь шьют порядка 150-ти наименований одежды для российской армии, правоохранительных структур и МЧС. Гостям показали склады, где хранят сырье, рассказали о контроле качества. После посещения производственных цехов руководители «Военторга» и «ВоенТекстильПрома» поощрили отличившихся в работе сотрудников.