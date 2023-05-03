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В КБР дали старт «Студенческой весне 2023»

В КБР дали старт «Студенческой весне 2023»

03.05.2023 | 16:56
Готовились к нему не один месяц: организаторам нужно было отсмотреть десятки номеров и отобрать лучших. В итоге в ходе фестиваля на сцену выйдут до полутора тысяч студентов. Ожидается, что в гала-концерте будет участвовать еще больше молодых и талантливых людей. В первый день фестиваля прозвучало больше 70-ти музыкальных композиций. Были здесь и «Рэп», и «Народный вокал». Выступления оценивало жюри, в составе которого – профессиональные вокалисты, популярные в республике. Результаты определяются по сумме баллов, заработанных участниками. Гран-при оценивают в шесть баллов. Его вручат одному конкурсанту из числа лауреатов в номинациях.   https://t.me/vestikbr
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