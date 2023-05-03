В КБР дали старт «Студенческой весне 2023»

Готовились к нему не один месяц: организаторам нужно было отсмотреть десятки номеров и отобрать лучших. В итоге в ходе фестиваля на сцену выйдут до полутора тысяч студентов. Ожидается, что в гала-концерте будет участвовать еще больше молодых и талантливых людей. В первый день фестиваля прозвучало больше 70-ти музыкальных композиций. Были здесь и «Рэп», и «Народный вокал». Выступления оценивало жюри, в составе которого – профессиональные вокалисты, популярные в республике. Результаты определяются по сумме баллов, заработанных участниками. Гран-при оценивают в шесть баллов. Его вручат одному конкурсанту из числа лауреатов в номинациях. https://t.me/vestikbr