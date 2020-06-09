В КБР число жертв COVID-19 возросло до 34 человек

По данным Оперштаба на 09.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент: житель с. Дейское 1940 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 34.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 75 жителей КБР, общее количество заразившихся с начала пандемии увеличилось до 3499 человек.

Вылечились за минувшие сутки 104 пациента, и впервые за время эпидемии общее число выздоровевших превысило количество активных случаев: поправились 1 753 человека, остаются на лечении — 1 712.

С медицинского контроля сняты 72 жителя республики, 2123 человека остаются дома под наблюдением врачей и ждут результатов тестирования.

Число госпитализированных выросло до 1084 человек, 62 пациента находятся в реанимациях.

На амбулаторном лечении – 786 человек

За сутки проведено 1 513 тестов, общее число исследований на 9 июня составляет 57 121.