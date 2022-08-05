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В КБР число заболевших ковидом выросло в 8 раз

В КБР число заболевших ковидом выросло в 8 раз

05.08.2022 | 14:50
Пятого июля в Кабардино-Балкарии зафиксировали: ковидом за сутки заразились четверо. Ровно через месяц цифра выросла в 17 раз: по данным на сегодня, инфицированы 68 человек. Чтобы проставить коронавирусу заслон, нужна эффективная защита. Тем более что приближается осень – время традиционного расцвета респираторный заболеваний – тех, что поражают дыхательную систему и передаются воздушно-капельным путем. Несмотря на то, что сертификаты по факту прививки действуют год, медики рекомендуют проходить повторную иммунизацию спустя полгода. Как сообщает федеральный Минздрав, вакцин в стране достаточно. Их хватит, даже если ощутимо вырастет спрос. В Роспотребнадзоре рекомендуют вернуться к профилактическим мерам и к так называемой барьерной защите. Тем более что сейчас повышена мобильность граждан: многие отправляются в отпуска и возвращаются из других регионов. Коронавирус меняется, появляются новые подвиды, не за горами – сезон листопадов, а потому вновь на повестке – соблюдение принципов активной защиты от инфекции. И на первый план выходит вакцинация.
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