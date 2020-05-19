В КБР число случаев заражения COVID-19 снижается третьи сутки подряд

В Кабардино-Балкарии наряду с уменьшением количества зараженных приостановилось и территориальное распространения вируса. Второй день подряд Оперштаб указывает на карте 101 населенный пункт, где выявлены новые случаи.

Тем не менее, общее количество заболевших по-прежнему растет: плюс 500 зараженных в республике — такова статистика за прошедшую неделю. Если 11 мая общее количество инфицированных едва превышало 1300 человек, то сейчас уже близится к 1900. В отдельных населённых пунктах число заболевших увеличилось в разы: в Тырныаузе на 11 мая было 9 человек, 18 мая – уже 23; в Баксане и Баксанском районе число инфицированных за неделю выросло со 145 до 253. Увеличение количества заболевших прослеживается во всех муниципалитетах: в Нальчике и близлежащих селах – за неделю сразу на 200 человек, в Чегемском районе – на 50, в Урванском – почти на 40. Меньше всего случаев заражения в Черекском и Эльбрусском районах — 48 и 41 соответственно.

Анализ ежедневной статистики заболеваемости в Кабардино-Балкарии позволяет обнаружить некую динамику снижения: если 1 и мая показатели были наиболее низкими — 43 и 45 соответственно, то на следующий день выросли сразу вдвое – 90 новых случаев заражения. Самые высокие цифры были зафиксированы 4 и 6 мая — по 105 заболевших. В последующие дни количество заразившихся несколько раз было выше 80, а уже с 12 мая медленно начало уменьшаться и за последние трое суток снизилось с 71 до 65.

В таблице, опубликованной на странице ресурса «Стопкоронавирус.рф», Кабардино-Балкария по числу ежедневно выявляемых случаев также существенно ушла вниз списка. Если 11 мая она располагалась на 19-й строчке, то сейчас – уже на 34-й. То есть и федеральная статистика свидетельствует: случаев инфицирования в нашей республике стало меньше.