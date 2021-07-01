В КБР чествовали победительницу Спартакиады молодежи России по тхэквондо Милану Бекулову

В Кенже чествовали Милану Бекулову: она стала победительницей Спартакиады молодежи России по тхэквондо. Соревнования проходили в Казани. Слова благодарности в адрес юной спортсменки и ее тренера Амира Ахметова звучали в Академии спорта «Пять колец». Друзья и коллеги поздравляли с впечатляющим успехом: в столице Татарстана юниорка из Кабардино-Балкарии одолела соперницу из Москвы – лидера «взрослой» сборной России в весе до 46-ти килограммов. В итоге Милана Бекулова поднялась на пьедестал почета. В послужном списке Миланы Бекуловой – награды разного уровня, в том числе «золото» европейских первенств.