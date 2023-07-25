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В КБР чествовали финалистов всероссийских и региональных олимпиад

В КБР чествовали финалистов всероссийских и региональных олимпиад

25.07.2023 | 21:58
Награды получили около полусотни юношей и девушек и столько же педагогов. В неформальной обстановке руководитель образовательного ведомства республики Анзор Езаов пообщался с ребятами, которые отличились в телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умники и умницы» и во Всероссийской олимпиаде школьников. Министр поздравил их с победами и пожелал дальнейших успехов. В числе тех, кого сегодня чествовали, воспитанница Детской академии творчества «Солнечный город» Лия Хачетлова. Она стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Заслуженную награду – диплом и премию Главы Кабардино-Балкарии – Лия Хачетлова получила на торжественной церемонии награждения. Отдельно поздравили финалистов региональной олимпиады по родным языкам. В целом награды вручили примерно полусотне юношей и девушек и стольким же педагогам. Министр добавил: результаты, которых одаренные дети республики добились в этом году, – лучшие на всем Северном Кавказе.   https://t.me/vestikbr
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