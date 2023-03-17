В КБР будут судить 57-летнего водителя за покушение на взяточничество

В Кабардино-Балкарии полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя г. Баксан, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество, сообщает пресс-служба МВД по КБР.
В февраля 2023 года инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Майскому району на 30 км автодороги Майский – Нальчик остановили легковую машину под управлением фигуранта, не пристёгнутого ремнём безопасности. Во время осмотра багажного отсека и салона машины полицейские обнаружили 20 ящиков с немаркированными бутылками водки общим объёмом 120 литров.
Водитель транспортного средства, чтобы избежать ответственности за перевозку нелегальной алкогольной продукции, предложил стражам правопорядка 5 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение инспекторов ДПС о недопустимости подобных действий, гражданин проследовал к патрульному автомобилю и положил в салон денежную купюру.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали. Обнаруженный алкоголь изъят и направлен на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Майский районный суд для рассмотрения по существу.
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