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В КБР будут бороться с ядовитыми сорняками на пастбищах

В КБР будут бороться с ядовитыми сорняками на пастбищах

31.07.2023 | 09:29
Это растение стеблем похоже на кукурузу. Достигает двух метров в высоту. Чемерица Лобеля. Растение лекарственное и в то же время ядовитое. Может быть опасно для скота. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили очаги на летних пастбищах республики. Наиболее чувствительны к чемерице лошади. Главное – не допустить, чтобы это растение попало в корм – на самом пастбище или уже в стойле в сушеном виде. Методы борьбы с чемерицей, как и с любой другой сорной растительностью, давно известны и достаточно просты. Сорняки угнетают рост и развитие культурных растений, забирая из почвы полезные вещества и препятствуя лучам солнца. Из-за этого сокращается урожай и ухудшается его качество. Сорные травы осложняют уход за посевами и могут быть вредными для скота. Вот потому с ними нужно системно бороться, используя и специально подобранные химикаты, и традиционный покос.   https://t.me/vestikbr
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