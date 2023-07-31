В КБР будут бороться с ядовитыми сорняками на пастбищах

Это растение стеблем похоже на кукурузу. Достигает двух метров в высоту. Чемерица Лобеля. Растение лекарственное и в то же время ядовитое. Может быть опасно для скота. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили очаги на летних пастбищах республики.
Наиболее чувствительны к чемерице лошади. Главное – не допустить, чтобы это растение попало в корм – на самом пастбище или уже в стойле в сушеном виде.
Методы борьбы с чемерицей, как и с любой другой сорной растительностью, давно известны и достаточно просты.
Сорняки угнетают рост и развитие культурных растений, забирая из почвы полезные вещества и препятствуя лучам солнца. Из-за этого сокращается урожай и ухудшается его качество.
Сорные травы осложняют уход за посевами и могут быть вредными для скота. Вот потому с ними нужно системно бороться, используя и специально подобранные химикаты, и традиционный покос.
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