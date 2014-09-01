В КБР более полсотни выпускников стали стобальниками по ЕГЭ





В Кабардино-Балкарии стали известны имена стобалльников. Выпускница 14-й гимназии Нальчика Дария Евтушенко отучилась на отлично и к тому же получила по сто баллов на госэкзаменах по русскому языку и обществознанию. А по английскому заработала 95. Теперь Дария Евтушенко намерена изучать в вузе рекламу и связи с общественностью. Среди особо отличившихся на ЕГЭ – и выпускница второго лицея Лориана Темботова. Она тоже сдала экзамен по русскому на сто. Рассказывает, что к испытаниям готовилась полгода. Помогли и дополнительные занятия с репетиторами. По другим предметам у нальчанки тоже высокие результаты — по биологии 98 баллов, а по химии 97. Выпускница подала документы в разные вузы страны, но надеется поступить в первый медицинский им. Сеченова в Москве. Выпускник лицея для одаренных детей «Солнечного города» Эльдар Базиев – в тройке тех, кто получил сто баллов по математике. Успеха добился благодаря тому, что упорно готовился к экзаменам последние два года. Пандемия наложила отпечаток на минувший учебный год, констатируют в региональном министерстве просвещения. Но, несмотря на объективные трудности, те, кто ставил для себя высокую планку, добились успеха. Количество стобалльников этого года в Кабардино-Балкарии на сегодня – 51, но цифра не окончательная. Результаты ЕГЭ дополнительного периода станут известны не позднее в середине августа.