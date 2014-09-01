В КБР более девяти тысяч молодых людей оформили «Пушкинские карты»





Более девяти тысяч молодых людей в Кабардино-Балкарии оформили «Пушкинские карты» и теперь могут посещать культурные мероприятия бесплатно. Об этом сообщили в профильном министерстве республики. Речь идет о специальной карте, на которую зачисляются деньги от государства. В этом году – 3 тысячи рублей, в следующем – 5 тысяч. Использовать средства разрешено только на походы в театры, музеи и на выставки. «Пушкинская карта» бывает, как виртуальная, так и пластиковая. Оформляется она через портал госуслуг и распространяется на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В Кабардино-Балкарии в проекте принимают участие 11 учреждений культуры. Это национальные театры, музеи, госфилармония, а также ансамбли «Кабардинка», «Балкария» и «Терские казаки». Действует карта по всей России. То есть воспользоваться ею можно не только в республике, но и путешествуя по стране.