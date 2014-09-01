В КБР более 300 добровольцев приняли участие в акции «Берег добрых дел»





В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» министерством природных ресурсов и экологии России проводится общероссийская акция «Вода России»-«Берег добрых дел» по очистке берегов малых рек и водоемов. В Кабардино-Балкарии был проведен субботник по очистке водоохранных зон и пойм рек республики. Волонтеры, общественники, представители Минприроды и «Экологистики» — всего больше 300 человек приняли участие в субботнике.