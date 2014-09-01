В КБР более 200 жителей Заречного получат новое жилье





Шестнадцать коттеджных домов строят в селе Заречном Прохладненского района в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в свою очередь в национальный проект «Жилье и городская среда. Семь из шестнадцати готовы. Строительство коттеджного городка в Заречном набирает темпы. Около двухсот жителей аварийных домов в селе ждут не дождутся, когда же они смогут переселиться в такие уютные домики. Двухэтажки , где они сейчас живут , построены полвека назад практически без элементарных удобств. Новые жилые строения, рядом с которыми будут даже приусадебные участки, — на стадии монтажа коммуникаций. Системы отопления и газовые колонки уже установили. Специалисты приступают к подключению электричества. Кроме того, идут отделочные фасадные работы. На коммуникации получены все технические документы. Как отмечают подрядчики, новое жилье строят в соответствии с современными стандартами. Квартиры — однокомнатные и двухкомнатные. В 19-20-м годах квартиры получили около 200 жителей Зольского района, которые раньше жили в ветхих домах. В этом году в республике планируют расселить людей из аварийного фонда, который составляет 13 тысяч квадратных метров. Новые жилища должны получить больше 700 граждан.