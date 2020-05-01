В КБР более 130 студентов-медиков работают в госпиталях для больных COVID -19

В Кабардино-Балкарии более сотни студентов медицинского факультета КБГУ вызвались работать в госпиталях для зараженных коронавирусом. Привлечь будущих медиков к борьбе с распространением инфекции поручил президент России Владимир Путин. С 1 мая их участие в лечении коронавирусных больных разрешил совместный приказ Минздрава и Минобрнауки РФ. Преподаватели и учащиеся медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета активно включились в этот процесс.

К работе с зараженными пациентами студентов привлекают исключительно на добровольной основе: они дают информированное согласие на работу и заключают трудовой договор с лечебным учреждением.

Перед практикой каждый студент проходит обязательный инструктаж, после чего ему вручают сертификат о допуске к медицинской деятельности. Например, третьекурсники могут работать медсестрами и медбратьями, те, кто младше, — санитарами. В больницах республики задействованы уже больше 130-ти студентов старших курсов и, помимо этого, — ординаторы.

— На сегодняшний день мы обучили практически всех ординаторов первого и второго года, — а их не менее 340 человек, — по определенному курсу диагностики и лечению коронавирусной инфекции. Из этого количества более 80 ординаторов работают как внешние совместители в ряде лечебно-профилактических учреждений, — сообщил декан медицинского факультета КБГУ Исмаил Мизиев.

Сами начинающие врачи подчеркивают, что отправились работать в госпитали исключительно по собственному желанию и считают это возможностью проявить себя и получить бесценный опыт помощи пациентам.