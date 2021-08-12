В КБР более 125 тысяч детей получили единовременную выплату к школе





Больше 125 тысяч детей Кабардино-Балкарии уже получили единовременную выплату к школе. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Речь идет о десяти тысячах рублей, которые начали выплачивать в августе по поручению президента. Этот вид помощи государство оказывает детям от шести до 18-ти лет. Если в семье несколько сыновей или дочерей такого возраста, выплата положена каждому ребенку. Кроме того, по 10 тысяч должны начислить инвалидам от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам. Отмечу, что средства переведут независимо от доходов семьи либо от каких-либо иных дотаций. «Деньги к школе» не учитывают в доходах при определении права семьи на иные меры социальной поддержки. Важное условие: родители должны подать заявление на единовременную выплату – в Пенсионном фонде или на портале госуслуг. Успеть надо до первого ноября.