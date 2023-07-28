home
Главная
>
Новости
>
В КБР ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди с градом

В КБР ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди с градом

28.07.2023 | 17:02
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Из-за сильных осадков на реках республики уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, а в горах не исключен сход небольших селей. Отмечается, что непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности и прибрежных территорий. Не исключены заторы на автотрассах и увеличение количества ДТП, обрывы линий связи и электропередачи, а также гибель сельхозкультур. Спасатели призывают быть особо осторожными!   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных