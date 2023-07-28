В КБР ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди с градом

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Из-за сильных осадков на реках республики уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, а в горах не исключен сход небольших селей. Отмечается, что непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности и прибрежных территорий.
Не исключены заторы на автотрассах и увеличение количества ДТП, обрывы линий связи и электропередачи, а также гибель сельхозкультур. Спасатели призывают быть особо осторожными!
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