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В КБР благоустроят 21 воинское захоронение в 10 муниципалитетах

В КБР благоустроят 21 воинское захоронение в 10 муниципалитетах

09.02.2022 | 16:03
В этом году в республике благоустроят 21 воинское захоронение в 10 муниципалитетах. В регионе продолжается реализация целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В 2021-м в Кабардино-Балкарии отремонтировали 24 мемориала, посвященных героям Великой Отечественной войны. Проведены реставрация и благоустройство памятников и братских могил, нанесены имена погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения. Работы провели в Нальчике, Прохладном, Баксане, Чегеме и Тырныаузе, Баксанском, Зольском, Лескенском, Терском, Черекском, Эльбрусском муниципальных районах.
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