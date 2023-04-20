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В КБР безымянным горным вершинам присвоят имена знаменитых литераторов республики

В КБР безымянным горным вершинам присвоят имена знаменитых литераторов республики

20.04.2023 | 15:47
В Кабардино-Балкарии безымянным горным вершинам присвоят имена знаменитых литераторов Алима Кешокова, Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Соответствующий законопроект принял сегодня республиканский парламент. Всего же депутаты на своем заседании одобрили около десятка правовых документов. Сотрудникам республиканского Минстроя дано право составлять административные протоколы, если обнаружилось, что люди купаются в запрещенных местах. Ранее это могли делать только специалисты Минприроды. Также парламент отозвал свой проект федерального закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об инициативе республиканских законодателей ужесточить наказание за нарушение правил регистрации при горных восхождениях. Документ не поддержали в российском кабинете министров. С докладом об итогах работы в 2022-м выступил уполномоченный по правам человека Борис Зумакулов. Омбудсмен сказал, в целом ситуация в сфере, которую он курирует, является удовлетворительной, о чем свидетельствует проведенный анализ.   https://t.me/vestikbr
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