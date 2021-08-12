В КБР безработные могут переобучиться на новую специальность за счет государства





Ситуация на рынке труда: в Кабардино-Балкарии сейчас 15 тысяч безработных. Что делают в регионе, чтобы их трудоустроить? Подробности сообщил профильный министр Алим Асанов. Центры занятости могут предложить всего три тысячи вакансий, но этого явно недостаточно. Чтобы на предприятиях создавали новые рабочие места, им оказывают финансовую поддержку. Также действует программа переобучения граждан. За счет государства, нуждающиеся могут получить наиболее востребованную профессию, в основном рабочую, и занять вакансии, которые есть. О всех возможностях трудоустроиться подробнее расскажут специалисты Центров занятости. Информацию можно также найти на портале «Работа в России».