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В КБР автоинспекторы совместно с судприставами провели рейд “Должник”

В КБР автоинспекторы совместно с судприставами провели рейд “Должник”

18.08.2022 | 13:17
Больше 200 тысяч рублей налоговых платежей внесли жители республики по результатам рейда “Должник”. Провели его накануне на посту “Шалушка”. Организовали акцию сотрудники федеральной налоговой службы, судебные приставы и дорожные полицейские. Они останавливали автомобилистов для детальной проверки и беседы. Машины выбирали целенаправленно: подсказки давала система “Паутина” - ее используют в МВД. Программа находит в транспортном потоке машины, которые принадлежат тем, кто, к примеру, вовремя не погашает штрафы, не платит за коммунальные услуги или накопил долги по налогам. Заплатить налоги можно в почтовых отделениях, терминалах банков, а также на сайте Федеральной налоговой службы в “Личном кабинете”.
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