В КБР автоинспекторы совместно с судприставами провели рейд “Должник”

Больше 200 тысяч рублей налоговых платежей внесли жители республики по результатам рейда “Должник”. Провели его накануне на посту “Шалушка”. Организовали акцию сотрудники федеральной налоговой службы, судебные приставы и дорожные полицейские. Они останавливали автомобилистов для детальной проверки и беседы. Машины выбирали целенаправленно: подсказки давала система “Паутина” - ее используют в МВД. Программа находит в транспортном потоке машины, которые принадлежат тем, кто, к примеру, вовремя не погашает штрафы, не платит за коммунальные услуги или накопил долги по налогам. Заплатить налоги можно в почтовых отделениях, терминалах банков, а также на сайте Федеральной налоговой службы в “Личном кабинете”.