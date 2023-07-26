В КБГУ завершили прием документов на бюджетные места

Абитуриентам следует запомнить три основные даты, говорят в КБГУ: до 25 июля нужно было сдать в приемную комиссию все необходимые документы, 28 числа завершается подача оригиналов для целевиков, а третьего августа – для всех, кто в этом году поступает в университет на бюджетные места.
В эту приемную кампанию зарегистрировали свыше 6300 абитуриентов – на полторы сотни больше, чем в прошлом году. В это число входят претенденты на учебу как в самом университете, так и в колледжах при нем.
В госуниверситет подали документы 35 абитуриентов, которые либо сами участвовали в СВО, либо это дети бойцов, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
Документы для поступления в вузе принимали как лично, так и с помощью электронного сервиса на портале госуслуг.
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