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В КБГУ завершили прием документов на бюджетные места

В КБГУ завершили прием документов на бюджетные места

26.07.2023 | 16:06
Абитуриентам следует запомнить три основные даты, говорят в КБГУ: до 25 июля нужно было сдать в приемную комиссию все необходимые документы, 28 числа завершается подача оригиналов для целевиков, а третьего августа – для всех, кто в этом году поступает в университет на бюджетные места. В эту приемную кампанию зарегистрировали свыше 6300 абитуриентов – на полторы сотни больше, чем в прошлом году. В это число входят претенденты на учебу как в самом университете, так и в колледжах при нем. В госуниверситет подали документы 35 абитуриентов, которые либо сами участвовали в СВО, либо это дети бойцов, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Документы для поступления в вузе принимали как лично, так и с помощью электронного сервиса на портале госуслуг.   https://t.me/vestikbr
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