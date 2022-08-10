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В КБГУ завершилась приемная кампания

В КБГУ завершилась приемная кампания

10.08.2022 | 15:57
Долгожданный момент для абитуриентов КБГУ: главный вуз республики опубликовал списки поступивших. На бюджетные места в этом году попали почти 900 человек, из них больше 180 – льготники. В вузе отмечают: в нынешнем году спрос на обучение заметно вырос. Если в 2021-м заявления направили примерно шесть тысяч человек, то в этом – на 1300 больше. Кстати, госуниверситет востребован и среди иностранцев: получить образование здесь хотели бы около полутора тысяч жителей зарубежных стран. Среди зачисленных в КБГУ – 10 стобалльников. Из общего количества поступивших на бюджет - а их около 900, больше 180 – льготники: это люди с инвалидностью и дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Всего же в новом учебном году к занятиям в КБГУ приступят две с половиной тысячи бюджетников. Это учащиеся всех уровней высшего образования – от бакалавриата до магистратуры и ординатуры, а также студенты колледжей, которые входят в структуру вуза.
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