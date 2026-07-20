В КБГУ заработало окно МФЦ для студентов и преподавателей

Сделать процедуру получения госуслуг максимально доступной и удобной… В Нальчике открыли удаленное рабочее окно на базе КБГУ. Это часть реализации программы «МФЦ рядом с домом». Теперь преподавателям и студентам не придется ходить в городские центры. Оформить нужные документы они могут прямо в стенах университета.
В республике уже действует разветвленная сеть многофункциональных центров – это 12 филиалов и более 400 окон обслуживания. Ежегодно специалисты обрабатывают свыше полутора миллионов обращений. Но чтобы студенты и преподаватели не тратили время на дорогу, власти запустили новый формат – удаленные рабочие места. Одна из таких точек открылась прямо в КБГУ.
В новом университетском окне МФЦ можно получить ключевые государственные услуги, не выходя из учебного корпуса. Здесь помогут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, оформить документы по миграционному учету или заключить договор связи.
Открытие МФЦ на базе кампуса – уникальный опыт. Кабардино-Балкария одной из первых в СКФО внедрила такую практику на территории университета. Руководство вуза подчеркивает: теперь студентам не придется отпрашиваться с занятий и тратить дни на получение документов в городских офисах – время оказания услуг сократилось до считанных минут.
После открытия центра гости и студенты прошли в зал ученого совета. Там состоялась встреча в формате открытого диалога. Активисты, иностранные студенты, спортсмены и представители самоуправления расспрашивали о цифровых сервисах, трудоустройстве и молодежной политике в республике.
https://t.me/vestikbr