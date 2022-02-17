В КБГУ запустили творческий флешмоб ко Дню родного языка

В преддверии Международного дня родного языка и в рамках празднования Года культурного наследия народов России центры национальных культур КБГУ им. Х.М. Бербекова запустили творческий флешмоб, сообщает пресс-служба университета. Отмечать День родного языка принято во всем мире 21 февраля. Праздник был учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день все языки признаются равными, поскольку каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, которое нам следует оберегать. Еще в декабре руководители культурных центров КБГУ объявили о проведении творческих конкурсов «Бессмертие народа в его языке», приуроченных к декаде родных языков в вузе, среди студентов и школьников КБР. Ребята могли прочитать стихи, спеть песни или же написать реферат о своем родном языке и отправить в электронном виде. Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту языков, которые исчезают. Это очень важная и актуальная задача. По словам директора центра балкарской культуры им. К.С. Отарова Артура Ахметова, уже получено более 400 работ. Идет систематизация полученного материала. О результатах конкурса культурные центры будут информировать на своих страницах в соцсетях.