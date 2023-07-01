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В КБГУ вспоминали Заслуженного деятеля науки республики - Мухамеда Лигидова

В КБГУ вспоминали Заслуженного деятеля науки республики - Мухамеда Лигидова

01.07.2023 | 09:46
Заслуженный деятель науки республики, доктор химических наук, профессор… Мухамед Лигидов ушел из жизни шесть лет назад, оставив яркий след в памяти тех, кто его знал. В Кабардино-Балкарском госуниверситете он прошел путь от научного сотрудника до директора Института химии и биологии. Где бы он ни работал, благодаря ему, везде царила теплая, дружеская атмосфера, говорили на вечере памяти. К 29-ти годам защитил кандидатскую. Доктором наук стал в 50. Когда Мухамеду Лигидову было немного за 40, его назначили деканом факультета подготовки специалистов высшей квалификации. Больше 40 лет ученый посвятил своему вузу, который стал для него вторым домом. Коллеги, ученики, друзья и родные отмечают чуткость и отзывчивость Мухамеда Лигидова. Постоянную тягу к развитию. В этом году исследователю исполнилось бы 70. На вечере памяти ему посвящали слова, идущие от сердца.   https://t.me/vestikbr
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