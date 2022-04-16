В КБГУ стартовал научно-практический форум по проблемам изменения климата «Carbon Caucasus»

В рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова 15-16 апреля проводит в гибридном формате научно-практический форум по проблемам изменения климата и устойчивого развития аграрно развитых регионов «CarbonCaucasus» («Карбон Кавказ»). На открытии форума с приветственным словом выступил Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. Он отметил, что для Кабардино-Балкарии вопросы смягчения последствий изменения климата и применения новых технологий в аграрном секторе экономики являются приоритетными, так как это напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики благосостояние ее граждан. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся восстановления сельского хозяйства, работы карбоновых полигонов, сферы карбонового предпринимательства, а также ESG-стратегии КБГУ. ESG-стратегия КБГУ направлена на смягчение последствий изменения климата через развитие карбонового земледелия и стимулирование перехода традиционных ферм на производство более здорового и полезного продовольствия. Второй день форума участники проведут в Эльбрусском районе на базе КБГУ.