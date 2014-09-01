В КБГУ стартовал юбилейный показ фильмов Александра Сокурова





В эти дни в Кабардино-Балкарском госуниверситете демонстрируют фильмы Александра Сокурова и его учеников. В зале Творческой мастерской Кабардино-Балкарского госуниверситета многолюдно. Здесь собрались педагоги, студенты вуза и почитатели таланта режиссера Александра Сокурова. На показе представили два полнометражных художественных фильмов. Один из них кинокартина Александра Сокурова «Русский ковчег». Он повествует о современном человеке, который оказывается в Эрмитаже в начале 70-хх годов. Осматривая залы, молодой человек встречает иностранца, в нем угадывает черты известного французского дипломата и путешественника 19 века. Эти двое проходят почти три века истории Зимнего дворца, знакомясь с жизнью его обитателей и гостей. Сегодня для нальчан будут демонстрировать кинокартины «Солнце» режиссера Александра Сокурова и фильм «Счастливая семья» Тины Мастафовой . В завтрашней программе: «Франкофония» Александра Сокурова и «Антигона» Олега Хамокова. Показы можно посмотреть бесплатно — в зале Творческой мастерской КБГУ.