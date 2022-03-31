В КБГУ создан первый на Юге России Центр водородных технологий

О том, что водород через несколько десятилетий станет одним из основных видов топлива в глобальной экономике, ученые говорят давно: в мире появляется множество разработок, способных улучшить существующие механизмы его добычи. На Юге России новатором в этой области стал Кабардино-Балкарский госуниверситет, где сразу три научных подразделения – по полимерной химии, электрохимии и физике – задействованы в исследованиях водородных технологий. Сегодня они объединены в единую лабораторию. В этой уникальной лаборатории ведутся разработки, способные упростить, удешевить или улучшить существующие механизмы добычи и транспортировки водорода - одного из перспективных источников топлива. С этой целью КБГУ вошел в консорциум «Технологическая водородная долина», участники которого - ведущие вузы и научные центры страны, ведут совместную работу по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до безопасного использования. Здесь уже получены новые композиты, из которых будут изготавливаться резервуары для хранения и перевозки жидкого водорода. За год участия вуза в «Технологической водородной долине» появились исследования перспективных полимеров, композитов, сорбентов и электродных материалов. Они требуются при получении «зеленого» топлива. А для хранения и перевозки газа ученые из Кабардино-Балкарии предложили использовать горную породу серпентинит, а также собственную технологию. Первые испытания состоятся уже в этом году. Уже проведены все исследовательские работы, изготовлена первая экспериментальная модель – та самая емкость для водорода, которую изготовили с использованием полимеров, разработанных в КБГУ. Сотрудники Центра имеют давние традиции работы с водородной энергетикой. В целом деятельность Центра водородных технологий направлена не только на разработку новых научных решений, но и на подготовку кадров в области «зеленой» энергетики. А ведь за нею будущее. По оценкам международных экспертов, к 2050 году на водород будет приходиться примерно пятая часть общего мирового спроса на энергию.