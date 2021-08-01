В КБГУ создают все условия для студентов с ограничениями по здоровью





В вузах страны завершается приёмная кампания. Во вступительных испытаниях в Кабардино-Балкарском Госуниверситете в этом году приняли участие свыше 200 «особенных» абитуриентов. На всех этапах студенческой жизни, начиная с момента поступления, обучения и трудоустройства, в КБГУ организованы образовательный процесс и воспитательная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Практика психологической и организационной поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уже зарекомендовала себя с положительной стороны. Доступную среду видно сразу на входе в главный корпус: два пандуса и оформленные входные группы. В коридорах, лабораториях, библиотеках и рабочих кабинетах КБГУ – направляющие знаки: световые, шумовые, тактильные… В университете создали среду, чтобы студенты с серьезными ограничениями по здоровью могли с легкостью добраться к месту учебы – на лекцию или для самостоятельной работы.В вузе выделили места на парковке для машин студентов с инвалидностью. Специально оборудованы гигиенические комнаты. Входы в учебные корпуса оснастили пандусами и подъемными платформами. Возле дверей разместили кнопки вызова сотрудников, которые могут помочь человеку, передвигающемуся на коляске. Сегодня вуз предоставляет «особым» абитуриентам возможность участвовать во внутренних вступительных испытаниях и выбирать наилучший результат – либо по итогам этих заданий, либо по ЕГЭ. КБГУ проводит различные форумы и конференции, где уже не первый год передает коллегам опыт организации образовательного пространства для людей с ограничениями по здоровью.