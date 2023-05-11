В КБГУ состоялся республиканский турнир по гонкам на квадрокоптерах

Как официальная дисциплина, дрон-рейсинг включили во всероссийский реестр видов спорта пять лет назад. В стране уже провели множество соревнований, но в Кабардино-Балкарии столь масштабный турнир организовали впервые.
Антуражем гонки служат два десятка так называемых ворот – это препятствия, установленные на разной высоте. Сквозь них и должны в определенной последовательности пролетать эти юркие устройства. А управляют ими с помощью джойстика и монитора.
Это непростое искусство – управлять дроном. Нередко летательные аппараты, похожие на стрекоз, сталкивались с воротами и, кувыркаясь, падали на пол. А затем взлетали и продолжали гонку…
Победителей определили в пяти категориях. Абсолютным лидером первенства стал Андемиркан Шогенов. В тройку призеров вошли также Алим Хуранов и Алим Кишев.
https://t.me/vestikbr