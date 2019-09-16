В КБГУ сегодня открылась седьмая всероссийская конференция, посвященная 25-летию института экологии горных территорий имени Темботова — 2019.09.16





В течение пяти дней специалисты разных направлений будут говорить об экологии и ее проблемах в частности на Кавказе. Одновременно на площадке работают узкие профильные секции. Здесь уже более подробно обсуждают отдельные компоненты экосистемы — почву, флору и фауну.

Каждый участник конференции представляет свою научную работу, некоторые презентуют целые проекты. Эльшад Аскеров приехал из азербайджанского института зоологии. Много лет деятельность сотрудников направлена на спасение и восстановление численности краснокнижных видов, одним из которых является антилопа джейран.

В конференции принимают участие не только ученые с многолетним стажем, но и молодые специалисты, аспиранты и студенты. Специально для них сегодня, в рамках форума, откроется школа-семинар.