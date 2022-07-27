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В КБГУ проводят первый набор в новый институт искусственного интеллекта и цифровых технологий

В КБГУ проводят первый набор в новый институт искусственного интеллекта и цифровых технологий

27.07.2022 | 15:54
Искусственный интеллект и цифровые технологии… В Кабардино-Балкарском госуниверситете проводят первый набор в новый институт, который открыли в ноябре прошлого года. Такие специальности можно было получить в КБГУ и раньше, правда, обучали им на разных факультетах. Работу вуза решили оптимизировать и в результате создали институт. Бакалавров здесь готовят по четырем направлениям, магистров – по двум. Студенты изучают прикладную математику и информатику, вычислительную технику, информационную безопасность. Начиная с ранних курсов, проходят практику на государственных и коммерческих предприятиях. Там же получают возможность трудоустроиться. Преподаватели института в собственном развитии не останавливаются – исследуют возможности искусственного интеллекта в медицине, сельском хозяйстве и других областях. И к тому же сотрудничают с коллегами из сибирского наукограда Томска. https://t.me/vestikbr
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