В КБГУ проводят первый набор в новый институт искусственного интеллекта и цифровых технологий

Искусственный интеллект и цифровые технологии… В Кабардино-Балкарском госуниверситете проводят первый набор в новый институт, который открыли в ноябре прошлого года.
Такие специальности можно было получить в КБГУ и раньше, правда, обучали им на разных факультетах. Работу вуза решили оптимизировать и в результате создали институт. Бакалавров здесь готовят по четырем направлениям, магистров – по двум.
Студенты изучают прикладную математику и информатику, вычислительную технику, информационную безопасность. Начиная с ранних курсов, проходят практику на государственных и коммерческих предприятиях. Там же получают возможность трудоустроиться.
Преподаватели института в собственном развитии не останавливаются – исследуют возможности искусственного интеллекта в медицине, сельском хозяйстве и других областях. И к тому же сотрудничают с коллегами из сибирского наукограда Томска.
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