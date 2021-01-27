В КБГУ проводят дни открытых дверей в дистанционном формате

В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходят Дни открытых дверей в дистанционном формате. Задать вопрос в режиме онлайн может любой абитуриент.

Охват аудитории неограничен – это главный плюс таких встреч, отмечают организаторы. В общении с будущими студентами участвуют руководители факультетов и институтов, а также преподаватели. Молодые люди и их родители узнают в подробностях, как получить образование в КБГУ. Педагоги рассказывают о требованиях при поступлении и помогают определиться с выбором.

«Что в первую очередь должен выбрать выпускник? Он должен выбрать профессию по себе, не по тому что ему кто-то сказал, родители или одноклассники. Он должен определить так, чтобы эту профессию он будет любить и тогда у него все в жизни получится», — говорит директор Института права, экономики и финансов КБГУ Мурат Гукепшоков.

В Днях открытых дверей участвуют не только абитуриенты, но и студенты, которые хотят учиться в вузе на следующих уровнях подготовки. Записи прямых эфиров можно найти на сайте КБГУ и на его ютуб-канале.