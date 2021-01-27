В КБГУ проводят дни открытых дверей в дистанционном формате

В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходят Дни открытых дверей в дистанционном формате. Задать вопрос в режиме онлайн может любой абитуриент.
Охват аудитории неограничен – это главный плюс таких встреч, отмечают организаторы. В общении с будущими студентами участвуют руководители факультетов и институтов, а также преподаватели. Молодые люди и их родители узнают в подробностях, как получить образование в КБГУ. Педагоги рассказывают о требованиях при поступлении и помогают определиться с выбором.
«Что в первую очередь должен выбрать выпускник? Он должен выбрать профессию по себе, не по тому что ему кто-то сказал, родители или одноклассники. Он должен определить так, чтобы эту профессию он будет любить и тогда у него все в жизни получится», — говорит директор Института права, экономики и финансов КБГУ Мурат Гукепшоков.
В Днях открытых дверей участвуют не только абитуриенты, но и студенты, которые хотят учиться в вузе на следующих уровнях подготовки. Записи прямых эфиров можно найти на сайте КБГУ и на его ютуб-канале.

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.01.27

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Радио КБР 11.00 kab – 2021.01.27

— Налшык дэт ет1уанэ къалэ сымаджэщымрэ республикэ сабий клиникэ сымаджэщымрэ коронавирус зыпкърытхэр щ1агъэк1ыжмэ а 1уэхущ1ап1эхэр дезинфекцэ ящ1ыжынущ

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.01.27

— Юрий Чайканы башчылыгъында коронавирус бла байламлы санитар-эпидемиология болумгъа жораланган кенгеш ётгенди

Подробнее