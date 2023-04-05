В КБГУ провели встречу ко Дню единения народов России и Белоруссии

Именно в этот день в 96-м году был подписан договор об образовании Сообщества двух стран. Он и положил начало процессу взаимной интеграции…
Университетская кафедра русского языка и общего языкознания решила отметить это особое событие: пригласили руководителя республиканского общественного движения «За единение – «Сябры» Павла Сидорука и организовали телемост с коллегами из Белоруссии.
Онлайн-беседу провели на русском, однако стихи и песни звучали исключительно на белорусском языке. Со стороны КБГУ выступили и иностранные студенты, которых специально пригласили на встречу.
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