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В КБГУ провели научно-практическую конференцию

В КБГУ провели научно-практическую конференцию

20.05.2023 | 09:13
Пригласили руководителей юридических бюро из разных регионов страны. По видеосвязи участвовали специалисты из Белоруссии, Абхазии, Турции. Представитель Минюста России Роман Рябый подчеркнул: задача государства состоит в том, чтобы повысить качество юридических услуг, а также уровень правовой грамотности жителей страны… Большинство участников конференции – практики, потому в основном поднимали те вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются в каждодневной работе. На конференции также отмечали: необходима организация, куда человек мог бы обратиться, если ему оказали некачественную юридическую помощь. Все рекомендации, которые высказали на форуме, обобщат и включат в научный сборник.   https://t.me/vestikbr
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