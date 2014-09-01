В КБГУ провели итоги конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто»

В Кабардино-Балкарском госуниверситете провели итоги конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Великой Отечественной.

На церемонии не обошлось без песен, танцев и стихов. В самом конкурсе участвовали несколько сотен школьников с пятого по 11-й класс. В университет они присылали свои сочинения на разных языках, посвященные дедам и прадедам, которые участвовали в войне. Каждая работа – на двух-трех страницах. По словам доцента КБГУ Эльдара Дымова , такого размаха на конкурсе не ожидали, рассчитывали на несколько десятков работ, но получилось около 300. Члены жюри оценивали, в первую очередь, полноту содержания. Важным было и отсутствие грамматических ошибок. Тем, чьи работы признали лучшими, подарили книги, в основном, художественную литературу. В следующем году конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» собираются продолжить.