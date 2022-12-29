В КБГУ провели благотворительную новогоднюю ярмарку

В Кабардино-Балкарском госуниверситете провели традиционную новогоднюю ярмарку – благотворительную.
В фойе главного корпуса выставили столы с пожеланиями на следующий год, создали арт-галерею и фотозону. Без празднично украшенной елки тоже не обошлось. Ярмарку проводит профсоюзная организация студентов и аспирантов вуза – вот уже пять лет, и каждый раз активисты стараются придумать что-то новое.
Средства, собранные в ходе ярмарки, направят студентам, которые нуждаются в особой медицинской и социальной помощи.
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