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В КБГУ провели благотворительную новогоднюю ярмарку

В КБГУ провели благотворительную новогоднюю ярмарку

29.12.2022 | 11:06
В Кабардино-Балкарском госуниверситете провели традиционную новогоднюю ярмарку – благотворительную. В фойе главного корпуса выставили столы с пожеланиями на следующий год, создали арт-галерею и фотозону. Без празднично украшенной елки тоже не обошлось. Ярмарку проводит профсоюзная организация студентов и аспирантов вуза – вот уже пять лет, и каждый раз активисты стараются придумать что-то новое. Средства, собранные в ходе ярмарки, направят студентам, которые нуждаются в особой медицинской и социальной помощи.   https://t.me/vestikbr    
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