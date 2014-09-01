В КБГУ прошло заседание совета регионального отделения Союза машиностроителей России





Меры поддержки отечественной промышленности и системы подготовки инженерных кадров обсудили сегодня в Нальчике на расширенном заседании регионального совета Кабардино-Балкарского отделения союза машиностроителей России. В ее работе ,проходившего на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета, участвовали члены правительства КБР, представители промышленных предприятий и высших учебных заведений республики. «Кабардино-Балкарское отделение союза машиностроителей ,несмотря на молодой возраст, имеет сегодня все шансы войти в списки лучших в стране»,-отметил первый заместитель председателя союза машиностроителей России Владимир Гутенев, специально приехавший в Нальчик для участия во встрече. О проделанной работе на заседании отчитался руководитель республиканского союза машиностроителей Залимгери Губашиев, отметивший, что в период пандемии промышленность наряду с другим отраслями получает достаточно весомую господдержку для того, чтобы не снижать темпы производства.. Открытие республиканского отделения «Союзмаша» дало широкие возможности и перспективы для промышленных предприятий республики, отметили на форуме представители минпрома КБР. Но в то же время это накладывает серьезную ответственность, связанную с необходимостью отлаженной, эффективной и интенсивной работы союза в текущих сложных экономических условиях. И ответы на них надо искать на таких встречах. В рамках расширенного заседания было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между министерствами промышленности, энергетики и торговли КБР, просвещения, науки и по делам молодежи и региональным отделением Союза машиностроителей.