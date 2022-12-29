В КБГУ прошло торжественное собрание молодых активистов республики

Эта церемония чествования тех, кто своими достижениями прославляет республику. На празднике в КБГУ собрались делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи в Москве, юные, но уже титулованные воспитанники клуба дзюдо “Локомотив” и активисты школы-интерната в Нартане.
Всем им вручили памятные дипломы и подарки. Поздравление участникам от руководства республики зачитал заместитель председателя правительства Марат Хубиев. Отмечены заслуги всех забравшихся, а съезд в столице назван знаковым событием для страны в уходящем году.
В ряды Российского движения детей и молодежи уже вошли около 20 миллионов человек, и радует, что цифра продолжает расти, сказал профильный министр Азамат Люев.
На церемонии отметили и достижения финалистов конкурса “Большая перемена”, который предоставляет молодым людям возможность, независимо от региона проживания и социального статуса родителей, проявить свои способности. Среди победителей – нальчанка Ульяна Красильникова. В этом году она выиграла миллион рублей с проектом “Семейный альбом”.
Участники праздника выразили надежду, что такие церемонии превратятся в добрую предновогоднюю традицию. А количество тех, кто достоин внимания и поощрения, станет больше.
https://t.me/vestikbr