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В КБГУ прошло торжественное собрание молодых активистов республики

В КБГУ прошло торжественное собрание молодых активистов республики

29.12.2022 | 16:06
Эта церемония чествования тех, кто своими достижениями прославляет республику. На празднике в КБГУ собрались делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи в Москве, юные, но уже титулованные воспитанники клуба дзюдо “Локомотив” и активисты школы-интерната в Нартане. Всем им вручили памятные дипломы и подарки. Поздравление участникам от руководства республики зачитал заместитель председателя правительства Марат Хубиев. Отмечены заслуги всех забравшихся, а съезд в столице назван знаковым событием для страны в уходящем году. В ряды Российского движения детей и молодежи уже вошли около 20 миллионов человек, и радует, что цифра продолжает расти, сказал профильный министр Азамат Люев. На церемонии отметили и достижения финалистов конкурса “Большая перемена”, который предоставляет молодым людям возможность, независимо от региона проживания и социального статуса родителей, проявить свои способности. Среди победителей – нальчанка Ульяна Красильникова. В этом году она выиграла миллион рублей с проектом “Семейный альбом”. Участники праздника выразили надежду, что такие церемонии превратятся в добрую предновогоднюю традицию. А количество тех, кто достоин внимания и поощрения, станет больше.   https://t.me/vestikbr    
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