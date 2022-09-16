В КБГУ прошла встреча студентов с ветеранами органов безопасности и вооруженных сил КБР

Сохранить историю и противостоять попыткам фальсификации событий Второй Мировой… Эта тема стала основной на встрече студентов Кабардино-Балкарского госуниверситета с ветеранами органов безопасности и вооруженных сил республики. В ходе беседы говорили о мужестве и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной. Ветераны рассказали о подвигах сотрудников органов безопасности, раскрыли отдельные факты, когда зарубежные идеологические центры пытались однобоко отразить те или иные исторические события. Студенты активно участвовали в обсуждении раскрытых проблем, формулировали собственную позицию и предлагали возможные пути решения. Участники дискуссии сошлись во мнении, что одной из главных задач в данном направлении является объединение усилий ветеранских и студенческих организаций в работе с молодежью.