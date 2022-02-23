В КБГУ прошла республиканская открытая олимпиада «Азбука психологии»

В институте педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова прошла республиканская открытая олимпиада «Азбука психологии», сообщает пресс-служба КБГУ. Участница олимпиады, ученица МОУ «Гимназия №5» Алина Бечелова рассказала, что, несмотря на то, что она хочет стать юристом, область психологии для нее весьма важна и именно поэтому пришла на олимпиаду проверить свои силы. Другая участница, ученица 10 класса МКОУ СОШ №20, выразила надежду на то, что олимпиада ей поможет поступить в КБГУ на специализацию «Психология». Всего в мероприятии приняли участие порядка 40 школьников. К концу недели будут подведены результаты олимпиады. Победители и призеры получат памятные призы и дополнительные балы при поступлении на направление «Психология» в Кабардино-Балкарском государственном университете.