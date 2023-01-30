В КБГУ прошла республиканская олимпиада по русскому языку

В Кабардино-Балкарском госуниверситете начались открытые республиканские олимпиады для учащихся 10-11-х классов. Первая - по русскому языку – состоялась в эти выходные.
Испытать себя в филологической сфере в вуз прибыли более 200 школьников из всех районов республики. Задания составлены с учетом требований, которые предъявляются к олимпиаде на всероссийском уровне. В течение полутора часов старшеклассникам предстояло выполнить 10 заданий, включающих вопросы из всех разделов языкознания. Школьной программой не ограничились, учащиеся должны были проявить и расширенную эрудицию. Примечательно, что успешное участие в олимпиадах может добавить баллы по ЕГЭ.
Результаты олимпиады по русскому языку будут размещены на сайте КБГУ. Следующая - по русской литературе.
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