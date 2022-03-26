В КБГУ прошла открытая олимпиада по туризму и краеведению

25 марта в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова прошла открытая олимпиада для учащихся 10–11-х классов общеобразовательных учреждений КБР по туризму и краеведению «Энциклопедия туризма», сообщает пресс-служба КБГУ. В течение полутора часов участники олимпиады трудились над заданиями, составленными по программам курсов: «География КБР», «История КБР», «Культура и традиции народов КБР». Например, нужно было вспомнить главный труд адыгского просветителя Шоры Ногмова, имена национальных просветителей, назвать традиционные промыслы народов Кабардино-Балкарии, памятники истории и памятники природы, расположенные в КБР и т.д. Творческое задание включало написание эссе по теме «Пути сохранения культурных традиций народов Кабардино-Балкарии в современных условиях» и задание-бонус, где необходимо было записать по памяти отрывок из прозы или стихотворение любого известного писателя или поэта Кабардино-Балкарии о любви к родному краю. Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте КБГУ. Победители и призеры получат дополнительные баллы по профильным предметам при поступлении в КБГУ.