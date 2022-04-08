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В КБГУ прошла международная научная конференция «Актуальные вопросы экономики в современных условиях»

В КБГУ прошла международная научная конференция «Актуальные вопросы экономики в современных условиях»

08.04.2022 | 16:17
Участие в форуме на площадке КБГУ приняли преподаватели, аспиранты, докторанты, магистранты различных вузов и научных центров. В оргкомитет международной научной конференции было подано больше полутысячи статей из России, а также из более чем десятка зарубежных вузов, том числе из стран Азии, Европы, государств ближнего зарубежья. Прислали свои труды и ученые из Луганской и Донецкой народных республик. Направления исследований - бухгалтерский учет, анализ и аудит, мировая экономика и международные отношения... Не обошли стороной и современные проблемы национальной экономики и вопросы безопасности в этой сфере. Отмечено: актуальность проведения такой конференции именно сегодня невероятно возросла. Процессы перестройки экономики на разных ее уровнях дают достаточный материал для анализа. К тому же обсуждение в научном сообществе и студенческих аудиториях новых глобальных вызовов будет полезным в дальнейшей исследовательской работе. Одна из целей форума - повышение эффективности усилий, связанных с научной деятельностью, и инициатив в этой сфере. Они, в свою очередь, станут руководством для работы с талантливыми исследователями и студентами по всему миру, считают в КБГУ. Все участники конференции по актуальным вопросам экономики в современных условиях высказались за необходимость продолжать такие дискуссии.
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