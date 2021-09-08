В КБГУ прошел семинар на тему вреда амброзии и борьбы с нею





Как бороться с агрессивным аллергеном – пыльцой амброзии – и как поставить это растение на службу человеку? Тему обсудили на семинаре в Кабардино-Балкарском госуниверситете. В дискуссии участвовали не только исследователи КБГУ. Пригласили коллег из Аграрного университета и Кабардино-Балкарского научного центра РАН, а также сотрудников Минприроды и Минздрава. Спикеры анализировали различные методы борьбы с амброзией и ее вредным воздействием на человека. Одно из предложений – использовать водные растворы полимерных соединений для обработки кустов до и во время цветения. На опытных полях уже провели предварительные исследования с использованием беспилотников. Еще одна идея – превратить амброзию в биодобавку, которая позволит повысить урожайность полезных сельхозкультур и защитить их от вредителей. Дискуссия вызвала неподдельный интерес у студентов КБГУ, которых пригласили в качестве слушателей.