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В КБГУ прошел окружной молодежный форум «БудеТолк»

В КБГУ прошел окружной молодежный форум «БудеТолк»

27.02.2023 | 10:14
В Кабардино-Балкарском госуниверситете провели окружной молодежный форум «БудеТолк». Участвовали свыше 150 заместителей директоров по воспитательной работе среднего профессионального образования из всех регионов СКФО. Первый день открыли пленарной встречей. Говорили о взаимодействии с отделениями Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сейчас по всей стране их около 12 тысяч, почти 600 из них – в средних профессиональных образовательных учреждениях. Форум в Кабардино-Балкарии проходил в течение двух дней. За это время участники посетили различные лекции и мастер-классы, провели практические занятия.   https://t.me/vestikbr
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