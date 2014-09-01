В КБГУ прошел круглый стол, приуроченный к Дню нотариата





Сегодня в России отмечает День нотариата. В Кабардино-Балкарском госуниверситете прошел круглый стол, приуроченный к этому профессиональному празднику. Участники встречи обсуждали правовую грамотность населения и возможности молодых юристов на рынке труда. Отдельно затронули и работу так называемой юридической клиники вуза. Здесь студенты и аспиранты профильного факультета получают первый опыт оказания правовой помощи. Студенты и эксперты обсудили и саму систему нотариата, созданную в стране, а также значимость такой структуры в защите прав граждан.