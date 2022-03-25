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В КБГУ прошел концерт ко Дню возрождения балкарского народа

В КБГУ прошел концерт ко Дню возрождения балкарского народа

25.03.2022 | 16:33
Концерт ко Дню возрождения балкарского народа провели в КБГУ в Сокуровском зале. В программе участвовали студенты и школьники, а также профессиональные артисты – солисты Музыкального театра и эстрадные исполнители. Представители вузовского Центра балкарской культуры им.Керима Отарова прочитали стихи. На торжество пригласили сотрудников министерства культуры, Союза журналистов и самого госуниверситета. Акции в честь Дня возрождения балкарского народа проходят в разных уголках республики. А сам праздник жители региона отметят уже в ближайший понедельник.
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